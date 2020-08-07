С 10 августа в Рязанской области заработают 28 детских лагерей. Фото: Валерий ШАХОВ

С 1 августа в Рязанской области открылись 280 лагерей с дневным пребыванием детей, а также лагеря труда и отдыха. С 10 августа к ним присоединятся еще 28 учреждений. Таким образом, этим летом смогут отдохнуть и поправить здоровье более 8,5 тысяч школьников.

Как отмечает областное правительство, из резервного фонда Рязанской области уже выделили более 33 млн рублей на покупку необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты. Кроме того, на эти цели впервые получили поддержку и частные детские лагеря отдыха.

По словам министра труда и социальной защиты населения Валерия Емеца, с 9 августа открывается санаторно-оздоровительный центр «Колос». В первую смену в нем отдохнут и поправят свое здоровье 110 детей. В целом в 2020 году планируется провести пять смен.

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