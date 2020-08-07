Будущему катку на улице Шевченко дали название "Айсберг".

В Рязани подвели итоги конкурса на лучшее название крытого ледового катка, строительство которого в настоящее время идет на улице Шевченко.

Победителем конкурса стала Яна Гончарова. Она первая прислала анкету и предложила назвать каток - «Айсберг». Теперь так будет называться не только сам объект, но и спортивная школа.

Замминистра спорта Юрий Колдин поздравил Яну с победой и вручил ей памятный приз и абонемент на бесплатное посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Капитан».

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