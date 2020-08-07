Елена Сорокина посмотрела, как в Рязани ремонтируют дворы

Елена Сорокина во дворе дома №64 корп. 2 по Первомайскому проспекту.

6 августа глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила несколько дворов, на которых идут работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Отметим, в этом году в областном центре впервые ремонтируют не только дворы, но и ведущие к ним проезды. Елена Сорокины посетила дворы по адресам: Первомайский проспект, д. 64 корп. 2, ул. Станкозаводская, д. 21 корп. 1 и ул. Бирюзова, д. 31 корп. 1.

Фото: администрация Рязани.

В настоящее время около дома на Первомайском проспекте ведутся работы по асфальтированию двора, установке ограждений и озеленению. Сейчас выполнено защебенение дорожного полотна, укладка бордюрного камня. В связи с ремонтом у жителей дома возникли вопросы, которые будут оперативно решены.

Проезд к дому на улице Станкозаводской выполнен параллельно с ремонтом двора. Здесь работы завершены, однако есть недостатки, которые подрядчик должен устранить.

— Пока подрядчик их не устранит, объект мы не примем и не произведем оплату по контракту, — подчеркнула глава администрации.

Фото: администрация Рязани.

На улице Бирюзова получился аккуратный, просторный двор с несколькими обустроенными проездами. Здесь выполнено комплексное благоустройство, работы находятся на финальной стадии.

— В ближайшее время мы проведем тщательную приемку территории, но уже сейчас можно сказать, что это самый большой по объему работ объект. К реализации проекта подрядчик подошел ответственно – на такие дворы нам нужно равняться в дальнейшем, — отметила Елена Сорокина.