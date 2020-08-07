В четырех районах Рязанской области 7 августа отключат электричество. Фото: Евгения ГУСЕВА

7 августа в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- поселок Красное Поле, поселок Красный Озерок — с 09:00 до 16:00.

Пронский район:

- село Кисьва — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Мосолово — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Новое Зимино, село Старое Зимино, деревня Хорошово — с 10:30 до 16:00.

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