В четырех районах Рязанской области 7 августа отключат электричество.
Фото: Евгения ГУСЕВА
7 августа в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сараевский район:
- поселок Красное Поле, поселок Красный Озерок — с 09:00 до 16:00.
Пронский район:
- село Кисьва — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Мосолово — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- деревня Новое Зимино, село Старое Зимино, деревня Хорошово — с 10:30 до 16:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!