В Рязани завершили следствие по жестокому убийству на улице Бирюзова

Следователи Московского МСО завершили расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего рязанца в убийстве.

По данным следствия, вечером 26 апреля на улице Бирюзова у обвиняемого произошел конфликт с незнакомым мужчиной. Вскоре началась драка, но случайный прохожий разнял дерущихся. Но обвиняемый крепко затаил обиду. Чтобы отомстить за полученные им побои, он вернулся и нанес 35-летнему мужчине несколько ударов ножом.

От полученных ран и большой потери крови пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время вся доказательная база по делу собрана, прокурор подписал обвинительное заключение, поэтому материалы скоро направятся в суд.

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