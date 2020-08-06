В Рязанской области остались под запретом массовые мероприятия

6 августа официально опубликовано распоряжение о снятии в Рязанской области ограничений, введенных из-за коронавируса. В их числе, напомним, возобновление полноценной работы детских садов, больниц и поликлиник, а также снятие режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

Тем не менее, ряд ограничений сохраняется, в том числе масочный режим и запрет на массовые мероприятия. Первый, как и режим социальной дистанции, должен действовать в магазинах, общественном транспорте, на остановках, вокзалах и в других общественных местах.

Массовые мероприятия табуированы все, кроме проводимых кинотеатрами, театрами и цирком (при условии заполнения зрительных залов не более 50%).