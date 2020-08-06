В пятницу на восьми улицах Рязани отключат электричество. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

7 августа в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – выправка опор воздушной линии.

В пятницу с 09:30 до 15:00 электричества не будет на восьми улицах по следующим адресам:

- ул. Осипенко, д. 12, д. 22, д. 24, д. 26, д. 30, д. 34, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29;

- 1-й Новопавловский проезд, дома с 1 по 8, дома с 10 по 25;

- 2-й Новопавловский проезд, дома с 1 по 18;

- ул. Шевченко, дома с 54 по 74 (четная сторона), д. 80, дома с 61 по 91 (нечетная сторона);

- ул. 5-я Линия, д. 73, д. 75;

- ул. 7-я Линия, д. 23, д. 25, д. 30, д. 32, д. 34;

- ул. Новопавловская, дома с 10 по 16, д. 19, д. 21, д. 23;

- ул. 9-я Линия, д. 18 корп. 2.

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