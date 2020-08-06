Губернатор Любимов об открытии детских садов: расслабляться еще слишком рано

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

6 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов провел видеосовещание, на котором затронул вопрос об открытии с 10 августа детских дошкольных учреждений. Глава региона напомнил, что происходит это в условиях пандемии COVID-19, а это значит, что расслабляться еще слишком рано.

- Родители должны знать, какие существуют ограничения в работе оздоровительных лагерей, детских садов, и принимать соответствующие меры. Нужно, чтобы педагоги были полностью вооружены необходимой информацией. Детям тоже надо рассказывать о том, какие меры безопасности им нужно соблюдать, - приводит слова Любимова пресс-служба областного правительства.

Также губернатор рассказал, что об открытии детских садов люди очень просили. Было много обращений и требований от родителей на этот счет:

- Мы их учли и приняли решение об открытии дежурных групп. Сейчас идем на то, чтобы открыть детские сады. Но это не значит, что пандемия прошла и можно делать все что угодно. Рисков остается много, могут быть отдельные вспышки.

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