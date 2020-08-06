Коронавирус появился еще в четырех населенных пунктах Рязанской области

Опергруппа при правительстве Рязанской области обновила данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Сообщается о 25 новых случаях заражения, 15 из которых выявлены в Рязани.

На карте пандемии появились еще четыре населенных пункта, где стало известно о первых заболевших: Гореловка (Скопинский район), Бакланово (Пронский район), Ямы (Старожиловский район), Марчуки 1-е (Ряжский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 5 августа:

- Рязань - 3323 случая заражения с начала пандемии (+15);

- Рязанский район – 295 (+1) (Дядьково – 28 (+1));

- Касимов – 173 (+1);

- Сасово – 139 (+1);

- Скопинский район – 117 (+2) (Вослебово – 8 (+1), Гореловка – 1 (+1));

- Рыбновский район – 95 (+1) (Баграмово – 5 (+1));

- Пронский район – 45 (+1) (Бакланово – 1 (+1));

- Старожиловский район – 35 (+1) (Ямы – 1 (+1));

- Ряжский район – 34 (+1) (Марчуки 1-е – 1 (+1));

- Спасск-Рязанский – 32 (+1).