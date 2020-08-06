Студент колледжа электроники принял участие в отборочном туре чемпионата WorldSkills

Фото: Рязанский колледж электроники.

5 августа в Рязанском колледже электроники состоялся отборочный тур на право участия в финале чемпионата WorldSkills Russia 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования по компетенции «Сварочные технологии» прошли в необычном формате. Работы конкурсантов оценивались экспертами удаленно с помощью видеосвязи, а полученные результаты, опломбировав и тщательно упаковав, отправили экспресс-почтой в Томск.

Рязанскую область на отборочном туре представлял студент третьего курса Рязанского колледжа электроники Васин Игорь. На соревнованиях молодой человек показал сборку и сварку стыковых и угловых соединений пластин и труб, а также сортового проката во всех рабочих положениях, а также швами с разными углами наклона и вращения.

Кроме Рязанской области в отборочных соревнованиях по компетенции «Сварочные технологии» участвуют еще 47 регионов нашей огромной страны. Финал чемпионата WorldSkills Russia пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года в дистанционно-очном формате.

Фото: Рязанский колледж электроники.