СК высказался о гибели мужчины и женщины на карьерах в Рязани

После гибели мужчины и женщины на Борковских карьерах Следственный комитет обратился к рязанцам. По предварительным данным, обстоятельства трагических случаев оказались схожи.

«Незадолго до купания погибшие отдыхали в компаниях на берегу водоема, что сопровождалось употреблением спиртных напитков. После чего решили искупаться. Лишь спустя какое-то время их отсутствие заметили оставшиеся на берегу и вызвали спасателей», - рассказали в СУ СКР по Рязанской области.

Во 2-м Борковском карьере утонул мужчина на вид 35-40 лет (его личность до сих пор не установили). Его тело обнаружили 5 августа, а вечером этого же дня из воды 3-го Борковского карьера извлекли труп рязанки 1987 года рождения.

«При первоначальном осмотре каких-либо повреждений и иных следов, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено», - отметили следователи.

В связи с трагедиями СК призвал купаться на специально оборудованных пляжах, а если таких поблизости нет, выбрать место с твердым песчаным, чистым дном с постепенным уклоном. Окунаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева. При этом вода должна быть не холоднее 17 градусов, а находиться в ней следует не более 15-20 минут. Также рязанцам крайне не рекомендуют прыгать в воду после длительного пребывания на солнце и купаться в состоянии опьянения.