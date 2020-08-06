Зверинец в Новоселках проверили и нашли нарушения

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Россельхознадзор проверил частный зверинец в поселки Новоселки Рязанского района. Ранее в соцсетях забили тревогу, что там погибают животные.

Впрочем, надзорное ведомство, приехав на место, увидело лишь документарные нарушения:

- документов на корма не было;

- некоторые животные не идентифицированы;

- необходимые ветеринарные и противоэпизоотических мероприятия не проводились (опять же, нет подтверждающих это бумаг).

В итоге владельца наказали за «нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» (ст. 10.6 КоАП РФ). Максимальный штраф для физлиц по этой статье – 1000 рублей, для ИП – 5000 рублей.