Региональные координаторы партийных проектов отчитались о работе

Фото: РОО "Единая Россия".

Итоги реализации партийных проектов «Единой России» в первом полугодии рассмотрели члены президиума регионального политсовета на заседании 4 августа.

«Партпроекты в Рязанской области работают. В них участвуют депутаты всех уровней», — подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе и вопросам взаимодействия с общественными объединениями, депутат Рязанской областной Думы Александр Шевырев.

Отмечалось, что народные избранники регулярно выезжают на объекты, оценивают ход и качество выполняемых работ.

«В этом году мы ремонтируем 8 сельских домов культуры. Уже обновлены 6 из них. Все выделенные средства освоены. Работы еще ведутся в Шацком и Пронском районах», — сообщила региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская.

Она обратила внимание на то, что после проведенного ремонта учреждений в дальнейшем по инициативе жителей в рамках проекта «Единой России» «Городская среда» или региональной программы поддержки местных инициатив благоустраивается прилегающая к домам культуры территория.

В рамках партпроекта «Детский спорт» в 2020 году проводится ремонт 8 спортивных залов и 3 площадок в образовательных учреждениях, расположенных в малых городах, поселках городского типа и городских поселениях. Кроме того, в Шиловском районе создается физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) и строится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в рабочем поселке Старожилово.

«Ремонт спортзалов практически завершен, — отметил Александр Шевырев. — Есть отставание по срокам в строительстве ФОКа и ФОКОТа — средства на реализацию проекта были перечислены с большим опозданием. Но подрядчики обещают ввести объекты в эксплуатацию в установленные сроки».

Члены президиума также обсудили промежуточные итоги ряда проектов «Единой России», не обеспеченных финансированием. В частности, отмечалась работа партпроекта «Здоровое будущее» и волонтеров-медиков. На базе РязГМУ был организован колл-центр, в период пандемии ребята помогали жителям областного центра и близлежащих районов с покупкой продуктов и лекарств.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» Андрей Кашаев рассказал, что в этом году планируется увеличить количество площадок, соответствующих техническим параметрам «Диктанта Победы», чтобы дать возможность всем желающим стать участниками всероссийской акции. Уже сформировано более 40 площадок, соответствующих техническим требованиям.

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