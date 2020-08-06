В Рязани легковушка сбила старушку с ребенком

Фото: УМВД по Рязанской области.

5 августа на улице Гагарина в Рязани Volkswagen Golf сбил 81-летнюю женщину с ребенком. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, пенсионерка и 5-летняя девочка пересекали дорогу вне перехода, который был в прямой видимости.

Инцидент произошел в 19.45 вблизи дома №83а и сквера 50-летния Октября.

«В результате происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится проверка», - комментируют в Госавтоинспекции.

Всего за сутки случилось четыре ДТП, в которых пострадали 7 человек.