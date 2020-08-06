Из 2-го Борковского карьера извлекли труп 33-летней женщины

5 августа водолазы извлекли из 2-го Борковского карьера тело 33-летней женщины. По предварительным данным, погибшая утонула несколькими днями ранее.

В настоящее время по факту обнаружения трупа следователи Московского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.

Известно, что на теле женщины признаков криминального характера не обнаружено.

Напомним, утром этого же дня на 3-м Борковском карьере утонул мужчина. Компания, устроившая гулянку у водоема, заметила отсутствие товарища ближе к ночи (читать подробнее).

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