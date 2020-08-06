Следователи ищут девушку-подростка, покинувшую летний лагерь под Рязанью

В Рязанской области девушка-подросток пропала из летнего лагеря.

Следователи Касимовского МСО проводят проверку по факту исчезновения 17-летней Анны Жариковой. Девушка-подросток утром 4 августа самовольно покинула детский лагерь «Радуга» в деревне Лункино Клепиковского района. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темные до плеч, брови окрашены в красно-зеленый цвет.

Была одета: черная кофта с капюшоном, черные брюки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении девушки, просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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