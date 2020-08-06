ФК «Рязань» бесславно вылетел из розыгрыша за Кубок России. Фото: трансляция "Телеспорт".

5 августа ФК «Рязань» проиграл в гостях на стадии 1/256 финала Кубка России клубу «Муром» из Владимирской области. Защитник хозяев Сергей Шалин уже в начале матча открыли счет с пенальти, но Тимуру Дудайти удалось сравнять счет.

Во втором тайме тот же Шалин оформил дубль. Рязанские футболисты так и не смогли отыграться, несмотря на то, что хозяева доигрывали матч вдесятером.

Как отметил sports.ru, это первый дубль в карьере 29-летнего защитника.

— Игра получилась боевая, но нельзя такие 11-метровые зарабатывать. А потом грубая ошибка в обороне привела ко второму голу, — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко.

В 1/128 финала Кубка России муромские футболисты сыграют с саратовским «Соколом».

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