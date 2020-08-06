Жалобу не удовлетворили: утильзавод под Рязанью заплатит штраф

Руководство ООО «Ветсанутильзавод», расположенного в поселке Листвянка Рязанского района, не смогло обжаловать решение о штрафе в 50 тысяч рублей, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Напомним, в августе 2019 года во время проверки на предприятии выявили нарушения требований технических регламентов при изготовлении и хранении мясо-костной муки:

- хранение кормов в ненадлежащих условиях как навалом, так и в рваной упаковке;

- отсутствие на мешках с готовой продукцией информации о дате изготовления, сроке годности, производителе;

- ненадлежащее состояние производственных помещений;

По факту выявленных нарушений природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а Россельхознадзор признал Ветсанутильзавод виновным и назначил наказание в виде штрафа.

Не согласившись с вынесенным решением, руководство предприятия обжаловало его в 20-м Арбитражном апелляционном суде, а позднее в кассационной инстанции – Арбитражном суде Центрального округа. В последней инстанции суд постановил оставить жалобу без удовлетворения, а штрафа в 50 тысяч рублей - без изменения.

Решение вступило в законную силу.

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