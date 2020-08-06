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В Рязани неделю ищут пропавшего голубоглазого парня с татуировкой змеи

24-летний Артем Неклюдов не выходит на связь с родственниками с 31 июля
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В Рязани неделю ищут пропавшего голубоглазого парня с татуировкой змеи.

В Рязани неделю ищут пропавшего голубоглазого парня с татуировкой змеи.

В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшего 24-летнего Артема Неклюдова, сообщает поисков-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, о местонахождении молодого мужчины неизвестно с 31 июля.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, носит усы.

Одет: черная спортивная кофта с белыми лампасами, черная футболка с белым рисунком, голубые джинсовые шорты, черно-белые кеды, белые носки.

С собой: черная сумка.

Особые приметы: на правой руке татуировка в виде змеи.

В Рязани неделю ищут пропавшего голубоглазого парня с татуировкой змеи.

В Рязани неделю ищут пропавшего голубоглазого парня с татуировкой змеи.

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