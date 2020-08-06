В Рязани неделю ищут пропавшего голубоглазого парня с татуировкой змеи.
В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшего 24-летнего Артема Неклюдова, сообщает поисков-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По данным волонтеров, о местонахождении молодого мужчины неизвестно с 31 июля.
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, носит усы.
Одет: черная спортивная кофта с белыми лампасами, черная футболка с белым рисунком, голубые джинсовые шорты, черно-белые кеды, белые носки.
С собой: черная сумка.
Особые приметы: на правой руке татуировка в виде змеи.
В Рязани неделю ищут пропавшего голубоглазого парня с татуировкой змеи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!