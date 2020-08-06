На шести улицах Рязани в четверг из-за аварии отключат холодную воду

6 августа на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В четверг с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Октябрьская, д. 48/16, д. 50, д. 52, д. 54;

- ул. Бронная, д. 14;

- переулок Баженова, д. 6, д. 5, д. 4, д. 3, д. 2;

- ул. Рытикова, д. 3, д. 5/27;

- ул. Трудовая, д. 14/42, д. 16/29.

В четверг с 10:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, д. 5, д. 9, частный сектор – д. 10/1, д. 12, д. 14/2, д. 16/1, д. 18, д. 20/2.

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