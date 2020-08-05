Пожарные спасли котенка, застрявшего в товарном вагоне. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

5 августа сотрудники пожарной части №37 из поселка Сараи выехали на железнодорожную станцию, чтобы вытащить котенка из вагона товарного состава.

Ранее в службу спасения позвонил неравнодушный житель райцентра, который сообщил, что в товарном вагоне «неистово орет котенок», а вытащить его оттуда без спецоборудования невозможно, - сообщает издательство «Пресса».

Выехавший к месту вызова караул быстро справился с поставленной задачей, и уже через несколько минут котенка освободили.

Спасатели предполагают, что котенка в вагон, скорее всего, просто подкинули.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!