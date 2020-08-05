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Чиновники проинспектировали работы на Первомайском проспекте

Городские власти заявили, что капремонт магистралей должен завершиться, по возможности, раньше заявленных сроков
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Когда завершится ремонт на Первомайском проспекте, вопрос, которым задаются многие автомобилисты. Фото: администрация Рязани.

Когда завершится ремонт на Первомайском проспекте, вопрос, которым задаются многие автомобилисты. Фото: администрация Рязани.

Городские и областные чиновники побывали на Первомайском проспекте, где в настоящее время продолжается ремонт магистральных тепловых сетей.

Напомним, капремонт в центре Рязани начался 25 июля. Общая протяженность магистрального трубопровода составляет 582 метра.

Ремонт дороги на Первомайском проспекте.

Ремонт дороги на Первомайском проспекте.

На сегодняшний день подрядчик выполнил все подготовительные работы, продолжает вынимать грунт, демонтировать плиты и перекрывать камеры.

— Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей должен быть завершен, по возможности, с опережением сроков, — заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. — Для этого у подрядчиков есть все возможности.

Чиновники контролируют ремонт дороги на Первомайском проспекте.

Чиновники контролируют ремонт дороги на Первомайском проспекте.

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