Чиновники проинспектировали работы на Первомайском проспекте

Когда завершится ремонт на Первомайском проспекте, вопрос, которым задаются многие автомобилисты. Фото: администрация Рязани.

Городские и областные чиновники побывали на Первомайском проспекте, где в настоящее время продолжается ремонт магистральных тепловых сетей.

Напомним, капремонт в центре Рязани начался 25 июля. Общая протяженность магистрального трубопровода составляет 582 метра.

Ремонт дороги на Первомайском проспекте.

На сегодняшний день подрядчик выполнил все подготовительные работы, продолжает вынимать грунт, демонтировать плиты и перекрывать камеры.

— Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей должен быть завершен, по возможности, с опережением сроков, — заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. — Для этого у подрядчиков есть все возможности.

Чиновники контролируют ремонт дороги на Первомайском проспекте.

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