Вместо умершего Василия Фомина и.о. главы Шиловского района стала Елена Синетова
И.о. главы Шиловского района назначена Елена Синетова. К такому решению 4 августа пришли депутаты районной Думы. Также думские заседатели решили создать экспозицию в память об умершем Василии Михайловиче Фомине в его рабочем кабинете.
Напомним, глава Шиловского района Василий Фомин скончался 30 июля. Церемония прощания состоялась 1 августа на его родной Шиловской земле. Здесь же на погосте села Мосолова его тело предали земле (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU