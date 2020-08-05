2020-08-05T17:21:02+03:00
Общество

Вместо умершего Василия Фомина и.о. главы Шиловского района стала Елена Синетова

В рабочем кабинете Василия Михайловича откроется экспозиция в его память
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И.о. главы Шиловского района назначена Елена Синетова. К такому решению 4 августа пришли депутаты районной Думы. Также думские заседатели решили создать экспозицию в память об умершем Василии Михайловиче Фомине в его рабочем кабинете.

Напомним, глава Шиловского района Василий Фомин скончался 30 июля. Церемония прощания состоялась 1 августа на его родной Шиловской земле. Здесь же на погосте села Мосолова его тело предали земле (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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