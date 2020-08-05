2020-08-05T16:37:18+03:00
Общество

Рязанский УФСИН возглавил полковник из Республики Коми Александр Комков

Новый начальник уже посетил исправительные учреждения, которые находятся в областном центре
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Александр Комков вручает цветы сотрудницам УФСИН на 8 марта. Фото: УФСИН России по Республике Коми.Александр Комков вручает цветы сотрудницам УФСИН на 8 марта. Фото: УФСИН России по Республике Коми.
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5 августа начальник Управления режима и надзора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Кулагин представил личному составу рязанскому УФСИН нового руководителя - полковника Александра Комкова.

– Убежден, что ваш профессиональный опыт, энергия, управленческий талант и организаторские способности позволят добиться значительных достижений на этом высоком и ответственном посту, – отметил Кулагин.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Комков в уголовно-исполнительной системе служит с 1996 года. Ранее он служил на различных должностях в УФСИН России по республике Коми.

С 4 августа он приступил к исполнению обязанностей начальника УФСИН России по Рязанской области.

Согласно представленным сведениям и доходах и имуществе за 2018 год, тогдашний руководитель УФСИН по Коми Александр Комков задекларировал 2 млн 345 тысяч рублей. Это на 464 тысячи рублей больше, чем в 2017 году. В его собственности находились два земельных участка (один из которых площадью 15 тысяч кв. метров) и одна квартира. Кроме того, в собственности у полковника находилась лодка «Солар», - сообщает БНК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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