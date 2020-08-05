Гарантированный минимальный доход должников защитят от взысканий

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:55:58+03:00

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«Единая Россия» подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ — чтобы человек не оказался в ситуации, когда он не может купить продукты или что-то, необходимое в быту. Государство должно защищать людей, которые попали в трудную ситуацию, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения партийной инициативы с профильными министерствами и профессиональным сообществом.

«Это, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение. С другой стороны — должно отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их до нитки», — пояснил Андрей Турчак.

Предполагается, что должники получат возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Все остальное может использоваться для погашения долга.

«Защита минимального дохода граждан — это принципиальная позиция «Единой России». Если речь идет о выживании человека, надо сохранять прожиточный минимум», — подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Он пояснил, что в законопроекте речь идет не только о средствах пенсионеров, инвалидов и других социальных уязвимых категорий, но и тех, кто не получает социальную поддержку от государства. Это индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых имеющиеся средства полностью списываются за долги.

«Перечень случаев социальных рисков, с которыми Конституция Российской Федерации связывает право на социальное обеспечение, не является исчерпывающим. В основном документе страны установление таких случаев относится к сфере регулирования законом, тем самым подтверждается обязанность государства гарантировать гражданам социальное обеспечение при наступлении не только рисков, названных в статье 39 Конституции РФ, но и других социальных рисков, признаваемых законодателем в качестве основания для его предоставления», — прокомментировала уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина.

Она добавила, что не раз в рамках координационных советов российских уполномоченных по правам человека и иных мероприятиях, а также в ежегодных докладах поднимался вопрос об обеспечении гражданам гарантированной суммы прожиточного минимума после завершения исполнительного производства с целью создания оптимальных условий для жизнедеятельности человека.

«В почте уполномоченного имели место сообщения о фактах повторных удержаний денежных средств со счетов должников, что фактически лишало граждан средств к существованию, — отметила Наталья Епихина. — В этой связи считаю целесообразным поддержание принятия вышеуказанного законопроекта, как гарантии соблюдения прав граждан, в том числе социально незащищенных или оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Документ, который «Единая Россия» разрабатывала вместе с профильными министерствами, поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России. Концепцию одобрили в том числе в Сбербанке и Федерации независимых профсоюзов России.

Отзыв правительства подготовит Минэкономразвития. Запланировано, что «Единая Россия» организует обсуждение законопроекта в регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU