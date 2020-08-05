Рязанцам рассказали, что такое налог на профессиональный доход

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:45:32+03:00

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С 1 июля 2020 года в соответствии с Законом Рязанской области на территории региона начал действовать новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход.

Как сообщает межрайонная ИФНС России №3 по Рязанской области, по состоянию на 1 августа в нашем регионе уже зарегистрированы в налоговых органах 1199 плательщиков налога на профессиональный доход. Более половины из них - жители Рязани.

«Новый спецрежим могут применять физические лица, в том числе ИП, не привлекающие наемных работников. Вместо 13% они будут платить налог с доходов от своей деятельности по более низким ставкам. Если товары или услуги реализуются физлицам, то ставка составит 4%. Если юрлицам или ИП - 6%», - говорится в сообщении.

Достоинствами нового налогового режима являются не только меньшая финансовая нагрузка, но и отсутствие обязанности представлять отчетность в налоговую инспекцию, применять кассовую технику и освобождение от обязательных страховых взносов.

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и все последующее общение с налоговыми органами происходит дистанционно. Налоговый режим администрируется в автоматическом режиме с помощью мобильного приложения «Мой налог» или Личного кабинета.

Для применения спецрежима есть ряд ограничений, его не смогут применять те, кто:

- получил за календарный год доходы больше 2,4 млн рублей;

- реализует подакцизные и маркированные товары;

- перепродает товары (кроме личных вещей) и имущественные права;

- добывает или реализует полезные ископаемые;

- ведет посредническую деятельность;

- ведет предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ.

Юные рязанцы в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, также вправе вести деятельность, доходы от которой облагаются налогом на профессиональный доход.

ИСТОЧНИК KP.RU