В Рязани утонул отдыхавший на Борковском карьере мужчина
В Рязани в одном из Борковский карьеров утонул молодой человек. Он отдыхал у водоема с компанией, в какой-то момент решил искупаться и уже не вернулся.
- Отдыхающие веселились и распивали спиртные напитки. Ближе к ночи заметили отсутствие одного из приятелей, - рассказывает о происшествии ГТРК «Ока».
Водолазы прочесывали дно всю ночь и обнаружили тело только рано утром.
С начала 2020 года утонули уже 12 человек. Это вдвое больше, чем за тот же период в 2019-м.
- Все происшествия произошли в необорудованных местах, большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировала Оксана Бакушкина из ГУ МЧС по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU