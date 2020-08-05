2020-08-05T14:12:16+03:00
Происшествия

В Рязани утонул отдыхавший на Борковском карьере мужчина

Компания, устроившая гулянку у водоема, заметила отсутствие товарища ближе к ночи
Поделиться:
Фото: gtrkoka.ruФото: gtrkoka.ru
Изменить размер текста:

В Рязани в одном из Борковский карьеров утонул молодой человек. Он отдыхал у водоема с компанией, в какой-то момент решил искупаться и уже не вернулся.

- Отдыхающие веселились и распивали спиртные напитки. Ближе к ночи заметили отсутствие одного из приятелей, - рассказывает о происшествии ГТРК «Ока».

Водолазы прочесывали дно всю ночь и обнаружили тело только рано утром.

С начала 2020 года утонули уже 12 человек. Это вдвое больше, чем за тот же период в 2019-м.

- Все происшествия произошли в необорудованных местах, большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировала Оксана Бакушкина из ГУ МЧС по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подведены итоги опроса россиян о правах сотрудников «на удаленке»
В Рязани утонул отдыхавший на Борковском карьере мужчина
География коронавируса в Рязанской области расширилась двумя деревнями
Пожилым рязанцам 7 августа снимут режим самоизоляции
Роспотребнадзор разрешил открыть детсады в Рязанской области
Снятие ограничений в Рязани: с 10 августа откроются кинотеатры, театры и цирк
За сутки в Рязанской области коронавирусом заразились 26 человек. Один – умер
Еще один человек скончался в Рязани от коронавируса
На парковке у «Глобуса» иномарка сбила 17-летнего рязанца
Почти 40 тысяч рязанских бюджетников с 1 октября будут получать повышенную зарплату
В 2020 году в Рязани сдается ЖК «Окские просторы»
Губернатор Любимов учредил награду за борьбу с коронавирусом в виде креста
В среду на пяти улицах центра Рязани отключат электричество
Ушел из жизни старейший преподаватель РГУ им. Есенина
Губернатор Любимов выступит со срочным обращением по ситуации с коронавирусом
В Рязани выброшенная из автомобиля жевательная резинка стала причинной драки
Рязанка на иномарке вылетела с дороги и протаранила Toyota Camry
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала защищает известный в Рязани адвокат