В Рязани утонул отдыхавший на Борковском карьере мужчина

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:12:16+03:00

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В Рязани в одном из Борковский карьеров утонул молодой человек. Он отдыхал у водоема с компанией, в какой-то момент решил искупаться и уже не вернулся.

- Отдыхающие веселились и распивали спиртные напитки. Ближе к ночи заметили отсутствие одного из приятелей, - рассказывает о происшествии ГТРК «Ока».

Водолазы прочесывали дно всю ночь и обнаружили тело только рано утром.

С начала 2020 года утонули уже 12 человек. Это вдвое больше, чем за тот же период в 2019-м.

- Все происшествия произошли в необорудованных местах, большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировала Оксана Бакушкина из ГУ МЧС по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU