2020-08-05T13:24:23+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса в Рязанской области расширилась двумя деревнями

В Рязани зарегистрировали больше 3300 случаев заражения
Антон КОНОВАЛОВ
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5 августа в Рязанской области появились свежие данные о географии распространения коронавирусной инфекции. Из 27 случаев заражения за минувшие сутки 19 выявили в Рязани. Совокупно с начала пандемии в областном центре известно уже о 3308 заболевших, считая выздоровевших и умерших.

Первые положительные тесты на COVID-19, по информации региональной опергруппы, поступили из деревень Семено-Оленинское (Рязанский район) и Алеменево (Шацкий район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 4 августа:

- Рязань - 3308 случаев заражения с начала пандемии (+19);

- Рязанский район – 294 (+1) (Семено-Оленинское – 1 (+1));

- Касимов – 172 (+1);

- Скопин – 142 (+2);

- Новомичуринск – 138 (+1);

- Сасово – 138 (+1);

- Касимовский район – 110 (+1) (Крутоярский – 6 (+1));

- Шацкий район – 43 (+1) (Алеменево – 1 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU

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