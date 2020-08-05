География коронавируса в Рязанской области расширилась двумя деревнями
5 августа в Рязанской области появились свежие данные о географии распространения коронавирусной инфекции. Из 27 случаев заражения за минувшие сутки 19 выявили в Рязани. Совокупно с начала пандемии в областном центре известно уже о 3308 заболевших, считая выздоровевших и умерших.
Первые положительные тесты на COVID-19, по информации региональной опергруппы, поступили из деревень Семено-Оленинское (Рязанский район) и Алеменево (Шацкий район).
С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 4 августа:
- Рязань - 3308 случаев заражения с начала пандемии (+19);
- Рязанский район – 294 (+1) (Семено-Оленинское – 1 (+1));
- Касимов – 172 (+1);
- Скопин – 142 (+2);
- Новомичуринск – 138 (+1);
- Сасово – 138 (+1);
- Касимовский район – 110 (+1) (Крутоярский – 6 (+1));
- Шацкий район – 43 (+1) (Алеменево – 1 (+1)).
ИСТОЧНИК KP.RU