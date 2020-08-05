Пожилым рязанцам 7 августа снимут режим самоизоляции
7 августа в Рязани и области снимут режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет определенные заболевания. Об этом в обращении к рязанцам сообщил губернатор Николай Любимов.
С этого дня все пожилые люди могут выходить из дома, ездить по своим делам и посещать общественные места.
Напомним, с 10 августа в Рязани откроются кинотеатры, театры и цирк, которые будут работать при определенных условиях (читать подробнее). Кроме того, с 10 августа Роспотребнадзор восстановил и работу детских садов (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU