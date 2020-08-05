Роспотребнадзор разрешил открыть детсады в Рязанской области
5 августа губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязанской области. Он объявил о снятии оставшихся ограничений, введенных из-за коронавируса, в том числе самого наболевшего.
- Сегодня Роспотребнадзор согласовал важное решение: восстановление работы детских образовательных учреждений в обычном режиме с 10 августа, - сказал глава региона.
Напомним, детсады были закрыты с 30 марта. С 15 июля власти разрешили только дежурные группы (не более 12 детей в каждой).
Кроме того, с 10 августа в Рязани откроются кинотеатры, театры и цирк, которые будут работать при определенных условиях (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани воспитательница детского садика заболела COVID-19
Женщина проработала в одной из дежурных групп три дня (подробнее).
Многодетная рязанская мать провела пикет у здания регионального правительства
Она выразила мнение многих недовольных тем, что детсады не будут в ближайшее время полноценно функционировать (подробнее)
ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU