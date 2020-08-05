Роспотребнадзор разрешил открыть детсады в Рязанской области

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:49:49+03:00

Губернатор объявил о снятии «коронавирусных» ограничений, в том числе самого наболевшего

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5 августа губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязанской области. Он объявил о снятии оставшихся ограничений, введенных из-за коронавируса, в том числе самого наболевшего.

- Сегодня Роспотребнадзор согласовал важное решение: восстановление работы детских образовательных учреждений в обычном режиме с 10 августа, - сказал глава региона.

Напомним, детсады были закрыты с 30 марта. С 15 июля власти разрешили только дежурные группы (не более 12 детей в каждой).

Кроме того, с 10 августа в Рязани откроются кинотеатры, театры и цирк, которые будут работать при определенных условиях (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU