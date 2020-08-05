5 Авг. 2020 2020-08-05T12:47:37+03:00

Снятие ограничений в Рязани: с 10 августа откроются кинотеатры, театры и цирк. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 10 августа в Рязани и Рязанской области откроются кинотеатры, театры и цирк. Об этом сообщил в своем выступлении губернатор Николай Любимов, сославшись на разрешение регионального Роспотребнадзора.

Однако, для открытия культурных и развлекательных учреждений необходимо выполнить одно условие - заполняемость зрительных залов должна составлять не более 50%.

Кроме того, с 10 августа в Рязани и области перейдут к работе в обычном режиме все детские сады (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU