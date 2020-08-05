2020-08-05T12:47:37+03:00
Общество

Снятие ограничений в Рязани: с 10 августа откроются кинотеатры, театры и цирк

Заполняемость зрительных залов не должна превышать 50%
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Снятие ограничений в Рязани: с 10 августа откроются кинотеатры, театры и цирк.Снятие ограничений в Рязани: с 10 августа откроются кинотеатры, театры и цирк.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 10 августа в Рязани и Рязанской области откроются кинотеатры, театры и цирк. Об этом сообщил в своем выступлении губернатор Николай Любимов, сославшись на разрешение регионального Роспотребнадзора.

Однако, для открытия культурных и развлекательных учреждений необходимо выполнить одно условие - заполняемость зрительных залов должна составлять не более 50%.

Кроме того, с 10 августа в Рязани и области перейдут к работе в обычном режиме все детские сады (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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