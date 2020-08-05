За сутки в Рязанской области коронавирусом заразились 26 человек. Один – умер

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:53:18+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 5 августа

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5 августа в Рязанской области диагноз коронавирус подтвердился у 26 человек. Еще у 27 человек за минувшие сутки оказались положительными первые тесты, которые теперь проходят повторную проверку в лаборатории минздрава.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 6464 человека.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.

Напомним, что за минувшие сутки в Рязанской области непосредственно от коронавируса скончался один человек (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU