2020-08-05T11:34:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один человек скончался в Рязани от коронавируса

Всего от COVID-19 скончались более тридцати жителей региона
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Еще один человек скончался в Рязани от коронавируса.Еще один человек скончался в Рязани от коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Рязани скончался еще один человек от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии в регионе непосредственно от COVID-19 скончался уже 31 человек.

Напомним, 2 августа в одной из рязанских больниц скончались две женщины – 49 и 88 лет. Первая имела сопутствующие заболевания и больше месяца находилась на ИВЛ. Пожилая пациентка тоже имела сопутствующие тяжелые хронические заболевания (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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