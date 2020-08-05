5 Авг. 2020 2020-08-05T11:34:25+03:00

Еще один человек скончался в Рязани от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Рязани скончался еще один человек от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии в регионе непосредственно от COVID-19 скончался уже 31 человек.

Напомним, 2 августа в одной из рязанских больниц скончались две женщины – 49 и 88 лет. Первая имела сопутствующие заболевания и больше месяца находилась на ИВЛ. Пожилая пациентка тоже имела сопутствующие тяжелые хронические заболевания (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU