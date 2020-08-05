Почти 40 тысяч рязанских бюджетников с 1 октября будут получать повышенную зарплату

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:09:58+03:00

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С 1 октября 2020 года в Рязанской области проиндексируют в 1,03 раза размеры должностных окладов и ставок зарплат работников госучреждений, а также сотрудников органов власти и госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.

По словам министра труда и социальной защиты населения Валерия Емеца, деньги на эти цели предусмотрены в областном бюджете на 2020 год, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3%. Индексация зарплат коснется 39 тысяч человек.

— Это большое количество людей, которые продолжают сегодня активно бороться с пандемией, помогают социально незащищенным категориям гражданам, — заявил на заседании правительства губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU