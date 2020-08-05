В 2020 году в Рязани сдается ЖК «Окские просторы»
Готовые квартиры в ЖК «Окские просторы» от 1,22 млн рублей #ЖКОкскиепросторы – это идеальный семейный комплекс, где ваш комфорт продуман до мелочей! Мы строим квартал с функциональными семейными планировками, где будет уютно и комфортно проживать каждому члену семьи. А прекрасные виды и окружение будут ежедневно радовать наших жителей.
А теперь несколько «ЗА» в пользу ЖК «Окские просторы»:
- доступная стоимость и самые выгодные формы покупки;
- действует программа льготной ипотеки от 2,7% годовых;
- в шаговой доступности сафари-парк;
- закрытая территория;
- много видовых квартир.
В планах строительство собственной школы и детского сада.
Подробнее на сайте – stroy-proms.ru Уточнить подробности можно также в офисах продаж ГК «Стройпромсервис» или по телефону: +7 (4912) 247-000.
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ИСТОЧНИК KP.RU