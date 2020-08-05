2020-08-05T09:49:21+03:00
Недвижимость

В 2020 году в Рязани сдается ЖК «Окские просторы»

ГК «Стройпромсервис» рассказала о преимуществах жижлищного комплекса
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Фото: ГК «Стройпромсервис».Фото: ГК «Стройпромсервис».
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Готовые квартиры в ЖК «Окские просторы» от 1,22 млн рублей #ЖКОкскиепросторы – это идеальный семейный комплекс, где ваш комфорт продуман до мелочей! Мы строим квартал с функциональными семейными планировками, где будет уютно и комфортно проживать каждому члену семьи. А прекрасные виды и окружение будут ежедневно радовать наших жителей.

А теперь несколько «ЗА» в пользу ЖК «Окские просторы»:

- доступная стоимость и самые выгодные формы покупки;

- действует программа льготной ипотеки от 2,7% годовых;

- в шаговой доступности сафари-парк;

- закрытая территория;

- много видовых квартир.

В планах строительство собственной школы и детского сада.

Подробнее на сайте – stroy-proms.ru Уточнить подробности можно также в офисах продаж ГК «Стройпромсервис» или по телефону: +7 (4912) 247-000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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