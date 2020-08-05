Губернатор Любимов выступит со срочным обращением по ситуации с коронавирусом
5 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов обратится к жителям региона по ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом с пометкой «Важно!» сообщает оперативная группа.
Напомним, по ситуации на 5 августа 07:20, в Рязанской области выявили 6411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 26 человек являются условно подтвержденными.
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ИСТОЧНИК KP.RU