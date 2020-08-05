5 Авг. 2020 2020-08-05T07:56:58+03:00

Губернатор Любимов выступит со срочным обращением по ситуации с коронавирусом. Фото: правительство Рязанской области.

В регионе выявили 6411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 26 человек являются условно подтвержденными

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5 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов обратится к жителям региона по ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом с пометкой «Важно!» сообщает оперативная группа.

Напомним, по ситуации на 5 августа 07:20, в Рязанской области выявили 6411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 26 человек являются условно подтвержденными.

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ИСТОЧНИК KP.RU