2020-08-04T23:36:40+03:00
Общество

В Рязани выброшенная из автомобиля жевательная резинка стала причинной драки

Полиция по данному инциденту проводит проверку
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В последний день июля в Рязани на Московском шоссе неподалеку от остановки общественного транспорта ТРЦ «Премьер» произошел дорожный конфликт, причиной которого стала выброшенная из автомобиля жевательная резинка. Жвачка прилипла к другой машине, что, конечно, очень не понравилось ее водителю.

Оба автомобиля остановились, после чего между водителями произошла драка. От одного из них – 26-летнего рязанца – и поступило обращение в полицию.

В ведомстве сообщили, что на данный момент все участники инцидента установлены. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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