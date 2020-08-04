В Рязани выброшенная из автомобиля жевательная резинка стала причинной драки
В последний день июля в Рязани на Московском шоссе неподалеку от остановки общественного транспорта ТРЦ «Премьер» произошел дорожный конфликт, причиной которого стала выброшенная из автомобиля жевательная резинка. Жвачка прилипла к другой машине, что, конечно, очень не понравилось ее водителю.
Оба автомобиля остановились, после чего между водителями произошла драка. От одного из них – 26-летнего рязанца – и поступило обращение в полицию.
В ведомстве сообщили, что на данный момент все участники инцидента установлены. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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