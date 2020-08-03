Коронавирус в Рязани 3 августа выявили еще у 30 человек
3 августа в Рязани и области выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6382 человек.
Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении в минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 6411 человек.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - уверенны чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU