В суде допросили эксперта, признавшего некачественным покрытие Солотчинского моста

31 Июль 2020 2020-07-31T17:50:04+03:00

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31 июля в арбитражном суде Рязанской области прошло заседание по иску регионального минтранса о взыскании почти 29 миллионов рублей убытков к группе компаний «Альянс».

Напомним, входящая в эту группу фирма «АльянсДорСтрой» выступала подрядчиком по ремонту Солотчинского моста в 2018 году.

Во время заседания был допрошен один из специалистов, участвовавших в экспертизе дорожного полотна, по результатам которой, минтранс и выставил претензии к подрядчику. На суде эксперт не сумел дать внятные разъяснения по целому ряду вопросов представителей ответчика.

В частности молодой человек не мог объяснить, как именно отбирались пробы покрытия и кто именно брал образцы. При этом в ответ на просьбу назвать конкретных сотрудников, участвовавших в отборе проб, эксперт отказался. Обосновывая выбор мест, с которых, собственно говоря, и брались пробы, специалист ссылался на свой личный опыт, а не на четко прописанную документацию, регламентирующую этот процесс. Также, отвечая на поставленные вопросы, он заявил, что до этого ему не приходилось оценивать полимерное покрытие, использованное при ремонте моста.

Насколько можно опираться на подобную экспертизу, еще только предстоит установить. По этому по ходатайству представителей ответчика суд пригласил на следующее заседание других экспертов, посчитавших работу компании «АльянсДорСтрой» некачественной.

Очередное заседание по делу пройдет 2 октября в 14.20.

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ИСТОЧНИК KP.RU