Наследников дачного участка ищут в Рязани

31 Июль 2020 2020-07-31T11:15:10+03:00

Если никто не объявится до 28 августа, земля перейдет в муниципальную собственность

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В Рязани разыскиваются наследники земельного участка. Он расположен в садовом товариществе «Павловское» по адресу: ул. Ситниковская, 75а, уч. 552.

Собственником участка с кадастровым номером 62:29:0060037:473 значится Владимир Герасимович Курганский, который умер 13 июня 2018 года. Если наследник не объявится до 28 августа 2020 года, земля перейдет в муниципальную собственность.

Потенциальных наследников или людей, кто о них знает, просят обращаться в городское управление земельных ресурсов и имущественных отношений (ул. Введенская, д. 107, каб. №220, тел.: 8(4912)29-78-27, эл. почта: uzrio@admrzn.ru, сотрудник – Гапонова И.А.).

ИСТОЧНИК KP.RU