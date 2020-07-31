2020-07-31T11:15:10+03:00
Общество

Наследников дачного участка ищут в Рязани

Если никто не объявится до 28 августа, земля перейдет в муниципальную собственность
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани разыскиваются наследники земельного участка. Он расположен в садовом товариществе «Павловское» по адресу: ул. Ситниковская, 75а, уч. 552.

Собственником участка с кадастровым номером 62:29:0060037:473 значится Владимир Герасимович Курганский, который умер 13 июня 2018 года. Если наследник не объявится до 28 августа 2020 года, земля перейдет в муниципальную собственность.

Потенциальных наследников или людей, кто о них знает, просят обращаться в городское управление земельных ресурсов и имущественных отношений (ул. Введенская, д. 107, каб. №220, тел.: 8(4912)29-78-27, эл. почта: uzrio@admrzn.ru, сотрудник – Гапонова И.А.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Диктант Победы» пройдет в этом году 3 сентября
Под Рязанью неизвестные «запретили» проезд к озеру под предлогом коронавируса
География коронавируса: в Рязани больше 20 новых случаев
Прочь из города. Самоизоляция увеличила спрос на загородную недвижимость
В Рязани на месяц перекроют улицу перед ЦПКиО
Наследников дачного участка ищут в Рязани
В Рязани будет создан Совет по сохранению культурного наследия региона
Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Рязанской области
В Рязани возобновляют работу два пункта КВЦ
Держателям транспортных карт в Рязани компенсируют «пропавшие» средства
В Рязани устроят массовый забег «Рязанский Кремль»
Роддом №2, где была вспышка коронавируса, откроется 1 августа
Первое слушание по делу Сергея Карабасова будет закрытым
Рязань возьмет в лизинг 20 автобусов ПАЗ
Губернатор продлил ограничения для пожилых рязанцев
Глава администрации Рязани объехала Октябрьский район города
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Популярный блогер Петр Ловыгин показал россиянам темную сторону Рязани
Причиной смерти 72-летней рязанки стал коронавирус