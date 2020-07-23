В Рязанский областной суд ищут заместителя председателя
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии 20 вакантных должностей в судах разных уровней
В областной суд открыты вакансии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии 20 вакантных должностей в судах разных уровней. Требуются как председатели и их заместители, так и рядовые судьи. Об этом сообщил сайт Legal.Report.
Заместитель председателя требуется и в Рязанский областной суд. Документы от соискателей принимаются по 21 августа.
Еще в апреле мы писали о том, что конкурс также объявлен на замещение должности председателя Рязанского областного суда. У Елены Сапуновой, действующего главы, шестилетний срок полномочий истекает в августе 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU