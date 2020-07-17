В центре Рязани снова перекроют часть улицы Полевой
С 18 июля в Рязани вновь перекрывают часть улицы Полевой. Речь идет об отрезке от дома №124 по Введенской до дома №32 по Полевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Восстановить движение транспорта планируется почти через полтора месяца – до конца суток 31 августа. Это время отводится на аварийный ремонт сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
В зоне работ установят ограждения и соответствующие дорожные знаки.
Напомним, что это уже второе подряд перекрытие участка указанной улицы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU