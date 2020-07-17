В центре Рязани снова перекроют часть улицы Полевой

17 Июль 2020 2020-07-17T21:56:17+03:00

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С 18 июля в Рязани вновь перекрывают часть улицы Полевой. Речь идет об отрезке от дома №124 по Введенской до дома №32 по Полевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Восстановить движение транспорта планируется почти через полтора месяца – до конца суток 31 августа. Это время отводится на аварийный ремонт сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В зоне работ установят ограждения и соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что это уже второе подряд перекрытие участка указанной улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU