В полицию обратилась рязанка, считающая, что ее снимали в уборной
16 июля в Железнодорожный отдел полиции обратилась женщина, сообщившая о том, что неизвестный молодой человек снимал ее в уборной. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
В своем заявлении рязанка указала, что когда она заметила мужчину, наглым образом вторгшегося в ее личное пространство, то подняла шум. Услышав возмущение дамы парень поспешил скрыться.
Также известно, что отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в офисном здании, удалось получить изображение предполагаемого нарушителя.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства этой пикантной истории.
- Если информация подтвердится и женщине не показалось, что ее снимали, то мужчину обязательно привлекут к административной ответственности, - пояснили в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU