В полицию обратилась рязанка, считающая, что ее снимали в уборной

17 Июль 2020 2020-07-17T19:22:57+03:00

Женщина работает в офисном здании на улице Чкалова

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16 июля в Железнодорожный отдел полиции обратилась женщина, сообщившая о том, что неизвестный молодой человек снимал ее в уборной. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В своем заявлении рязанка указала, что когда она заметила мужчину, наглым образом вторгшегося в ее личное пространство, то подняла шум. Услышав возмущение дамы парень поспешил скрыться.

Также известно, что отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в офисном здании, удалось получить изображение предполагаемого нарушителя.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства этой пикантной истории.

- Если информация подтвердится и женщине не показалось, что ее снимали, то мужчину обязательно привлекут к административной ответственности, - пояснили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU