2020-07-17T17:26:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор в Рязани провел рейд против нарушений при пандемии

В отношении должностных лиц и ИП возбудили административные дела
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Роспотребнадзор в Рязани провел рейд против нарушений при пандемии. Фото: 62.rospotrebnadzor.ruРоспотребнадзор в Рязани провел рейд против нарушений при пандемии. Фото: 62.rospotrebnadzor.ru
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Роспотребнадзор отчитался о проведенном в Рязани рейде по торговым центрам против нарушений при пандемии коронавируса. «Мониторинговые мероприятия», как их назвали в ведомстве, имели место 17 июля.

Ревизоры заострили внимание на наличии масок и перчаток у сотрудников, наличии дезинфицирующих средств, соблюдении режимов текущей дезинфекции помещений и социальной дистанции в кассовых зонах.

«В результате выявлено 35 нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Дела по статье 6.3 ч.2 КоАП РФ возбудили против должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этих категорий предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее о своих рейдах по улицам и ТЦ рассказала полиция. С инициативой устроить проверки накануне выступил губернатор Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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