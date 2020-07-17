Роспотребнадзор в Рязани провел рейд против нарушений при пандемии
Роспотребнадзор отчитался о проведенном в Рязани рейде по торговым центрам против нарушений при пандемии коронавируса. «Мониторинговые мероприятия», как их назвали в ведомстве, имели место 17 июля.
Ревизоры заострили внимание на наличии масок и перчаток у сотрудников, наличии дезинфицирующих средств, соблюдении режимов текущей дезинфекции помещений и социальной дистанции в кассовых зонах.
«В результате выявлено 35 нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Дела по статье 6.3 ч.2 КоАП РФ возбудили против должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этих категорий предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.
Ранее о своих рейдах по улицам и ТЦ рассказала полиция. С инициативой устроить проверки накануне выступил губернатор Николай Любимов.
ИСТОЧНИК KP.RU