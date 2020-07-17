«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств

17 Июль 2020 2020-07-17T16:57:32+03:00

В условиях пандемии коронавируса в России принят ряд законов, которые с одной стороны защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой — упрощают к ним доступ

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Правительство Российской Федерации при активном участии «Единой России» разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть (не менее 10 филиалов), сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и уже доказал свою эффективность.

«Тем не менее, там есть определенные ограничения для продавцов. Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия уже подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка», — заявил он.

Также партия намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств. Они позволят снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные районы страны.

Кроме того, «Единая Россия» в регионах следит за тем, чтобы гражданам не продавали контрафактные препараты и не завышали цены на медикаменты.

На рассмотрении в правительстве Российской Федерации находится законопроект «Единой России» о регламентации работы аптек, который прописывает понятие аптечной сети, ограничивает количество входящих в нее организаций, разделяет аптеки коммерческие с некоммерческими. Изменения коснулись и продажи лекарств в больницах — ФАПам можно продавать препараты без установки специального аптечного оборудования. Кроме того, введено понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в отдаленные села и деревни.

Руководитель общественной приемной «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова рассказала, что, по данным регионального Росздравнадзора, заявок на дистанционную продажу лекарств от аптечных сетей Рязанской области не поступало.

«Что касается передвижных пунктов продажи лекарств, пока нет окончательного понимания, каким требованиям они должны соответствовать. Уверена, что такие пункты будут востребованы, особенно в отделенных селах и деревнях», — отметила Татьяна Панфилова.

Депутат добавила, что благодаря внесенным поправкам существенно упрощена система продажи лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах.

«Будут или нет продавать лекарства в ФАПах — зависит от их сотрудников и руководства центральных районных больниц, — заметила Татьяна Панфилова. — Я обязательно буду контролировать, можно ли купить лекарства в сельских медпунктах, потому что точно знаю, что местным жителям это необходимо».

По сути, новые предложения — это продолжение мер поддержки граждан, которые «Единая Россия» совместно с правительством реализовала в период пандемии. В целом медицина становится более доступной для людей, хотя остается еще много нерешенных вопросов. После общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, право человека на качественную и доступную медицину закреплено и в новых положениях основного закона страны. Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» готова работать над тем, чтобы они в ближайшее время заработали во всех регионах страны и люди почувствовали реальный эффект от этих изменений.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU