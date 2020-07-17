17 Июль 2020 2020-07-17T15:56:40+03:00

Рязанская полиция отправилась в «масочный» рейд по улицам и ТЦ. Фото: 62.мвд.рф

Изменить размер текста: A A

В Рязани полиция отправилась в рейд по улицам и ТЦ. Заявленная цель – напомнить людям о действующем в регионе масочном режиме.

«Масочный режим посещения супермаркетов, вновь открывшихся магазинов и иных мест скопления людей – необходимая мера индивидуальной безопасности», - отмечают правоохранители.

Напомним, 16 июля губернатор Николай Любимов попросил Роспотребнадзор совместно с полицией провести рейды «по конкретным объектам, в том числе ТЦ, магазинам, и в случае выявления нарушений привлекать к ответственности владельцев».

Ни о каком привлечении к ответственности у пресс-службы областного УМВД речи не идет. Да и проверочные мероприятия, по словам блюстителей правопорядка, - это часть повседневной деятельности. Словом, пока никаких особых мер полиция не предпринимает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU