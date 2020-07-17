2020-07-17T15:56:40+03:00
Общество

Рязанская полиция отправилась в «масочный» рейд по улицам и ТЦ

Отчет о проверочных мероприятиях опубликован после обращения губернатора Николая Любимова
Атнон КОНОВАЛОВ
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Рязанская полиция отправилась в «масочный» рейд по улицам и ТЦ. Фото: 62.мвд.рфРязанская полиция отправилась в «масочный» рейд по улицам и ТЦ. Фото: 62.мвд.рф
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В Рязани полиция отправилась в рейд по улицам и ТЦ. Заявленная цель – напомнить людям о действующем в регионе масочном режиме.

«Масочный режим посещения супермаркетов, вновь открывшихся магазинов и иных мест скопления людей – необходимая мера индивидуальной безопасности», - отмечают правоохранители.

Напомним, 16 июля губернатор Николай Любимов попросил Роспотребнадзор совместно с полицией провести рейды «по конкретным объектам, в том числе ТЦ, магазинам, и в случае выявления нарушений привлекать к ответственности владельцев».

Ни о каком привлечении к ответственности у пресс-службы областного УМВД речи не идет. Да и проверочные мероприятия, по словам блюстителей правопорядка, - это часть повседневной деятельности. Словом, пока никаких особых мер полиция не предпринимает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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