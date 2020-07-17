2020-07-17T15:17:43+03:00
Происшествия

Облил бензином и поджег: за жестокое убийство рязанцу дали 12 лет тюрьмы

Жертва – его знакомый, который даже будучи облитым горючей жидкостью не поверил в серьезность намерений собутыльника
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский областной суд вынес приговор по делу об убийстве с особой жестокостью. Сергей Орлов из Сараевскго района обвинялся в том, что в июне 2019 года он облил знакомого бензином и поджег. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами (70% поверхности тела).

«Через несколько дней потерпевший скончался от термических ожогов III степени термического ожога слизистой оболочки верхних дыхательных путей, осложнившихся развитием ожоговой болезни, которая и явилась непосредственной причиной смерти», - сообщили в Рязанском облсуде.

Расправе предшествовали пьяные посиделки в гостях у Орлова. В какой-то момент гости вышли из дома, а обратно хозяин их не пустил. Когда те отказались уходить, Орлов сначала облил из канистры одного своего знакомого – тот испугался и отбежал, а затем второго, который на свою беду в серьезность намерений душегуба не поверил.

Орлова осудили на 12 лет колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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