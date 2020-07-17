Облил бензином и поджег: за жестокое убийство рязанцу дали 12 лет тюрьмы
Рязанский областной суд вынес приговор по делу об убийстве с особой жестокостью. Сергей Орлов из Сараевскго района обвинялся в том, что в июне 2019 года он облил знакомого бензином и поджег. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами (70% поверхности тела).
«Через несколько дней потерпевший скончался от термических ожогов III степени термического ожога слизистой оболочки верхних дыхательных путей, осложнившихся развитием ожоговой болезни, которая и явилась непосредственной причиной смерти», - сообщили в Рязанском облсуде.
Расправе предшествовали пьяные посиделки в гостях у Орлова. В какой-то момент гости вышли из дома, а обратно хозяин их не пустил. Когда те отказались уходить, Орлов сначала облил из канистры одного своего знакомого – тот испугался и отбежал, а затем второго, который на свою беду в серьезность намерений душегуба не поверил.
Орлова осудили на 12 лет колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU