В Рязани помогли девушке с коронавирусом, когда аппарат ИВЛ уже не спасал
В Рязани специалисты Областной клинической больницы дали шанс на жизнь 19-летней пациентке с коронавирусной инфекцией, которую уже не спасает аппарат искусственной вентиляции легких. Ей первой в регионе провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) – операцию для насыщения крови кислородом:
- ЭКМО проводится тогда, когда другие виды лечения уже не помогают. Термин «экстракорпоральный» означает «вне организма». Система ЭКМО берет на себя функции легких: насыщает кровь кислородом и удаляет из нее углекислый газ вне тела пациента, - цитирует пресс-служба минздрава руководителя Ковид-центра ОКБ Андрея Карпунина.
Чтобы подключить пациентку к системе, ей ввели катетеры в кровеносную систему. Правильность установки проверили с помощью рентгенологического исследования. Вмешательство проводилось под руководством Михаила Кецкало – специалиста одной из клиник Москвы.
Если состояние пациентки удастся стабилизировать, ее отключат от системы.
- Теперь и в нашей больнице мы планируем поставить операции ЭКМО на поток, чтобы помогать жителям Рязанской области бороться с опасными заболеваниями, в первую очередь с последствиями коронавирусной инфекции, - рассказал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.
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ИСТОЧНИК KP.RU