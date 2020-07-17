2020-07-17T13:45:01+03:00
Здоровье

В Рязани помогли девушке с коронавирусом, когда аппарат ИВЛ уже не спасал

Ей первой в регионе провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской ОКБ провели уникальную для региона операцию пациентке с коронавирусом. Фото: минздрав Рязанской области.В Рязанской ОКБ провели уникальную для региона операцию пациентке с коронавирусом. Фото: минздрав Рязанской области.
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В Рязани специалисты Областной клинической больницы дали шанс на жизнь 19-летней пациентке с коронавирусной инфекцией, которую уже не спасает аппарат искусственной вентиляции легких. Ей первой в регионе провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) – операцию для насыщения крови кислородом:

- ЭКМО проводится тогда, когда другие виды лечения уже не помогают. Термин «экстракорпоральный» означает «вне организма». Система ЭКМО берет на себя функции легких: насыщает кровь кислородом и удаляет из нее углекислый газ вне тела пациента, - цитирует пресс-служба минздрава руководителя Ковид-центра ОКБ Андрея Карпунина.

Чтобы подключить пациентку к системе, ей ввели катетеры в кровеносную систему. Правильность установки проверили с помощью рентгенологического исследования. Вмешательство проводилось под руководством Михаила Кецкало – специалиста одной из клиник Москвы.

Если состояние пациентки удастся стабилизировать, ее отключат от системы.

- Теперь и в нашей больнице мы планируем поставить операции ЭКМО на поток, чтобы помогать жителям Рязанской области бороться с опасными заболеваниями, в первую очередь с последствиями коронавирусной инфекции, - рассказал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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