География коронавируса: 3000 случаев в Рязани и пять новых точек на карте пандемии
17 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области . Если верить официальной статистике, из 40 случаев заражения за сутки 9 выявили в Рязани. С начала пандемии число заболевших в областном центре достигло 3000 человек (отсюда не исключают выздоровевших и умерших).
Помимо Рязани новые случаи COVID-19 зарегистрировали сразу в 20 муниципальных образованиях, в том числе в Ряжске, Касимове, Рыбном, Скопине. Кроме того, опергруппа при правительстве (не исключено, что с запозданием) поделилась информацией о населенных пунктах, где коронавирус явил себя впервые: это Санское (Шиловский район), Норовка (Александро-Невский район), Демушкино (Сасовский район), Новое Еголдаево (Ряжский район) и Быковская Степь (Кораблинский район).
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 16 июля:
- Рязань – 3000 случаев (+9);
- Ряжск – 169 (+2);
- Касимове – 164 (+2);
- Рыбном – 161 (+3);
- Скопине – 135 (+2);
- Шиловский район – 124 (+2) (Ерахтур - 3 (+1), Санское – 1 (+1));
- Клепиковский район – 110 (+1) (Колесниково – 3 (+1));
- Скопинский район – 109 (+1) (Павелец - 23 (+1));
- Сасово – 106 (+2);
- Касимовский район – 92 (+2) (Клетино - 6 (+1), Сынтул – 5 (+1));
- Михайлов – 72 (+1);
- Александро-Невский – 64 (+1);
- Шилово – 62 (+2);
- Александро-Невский район – 43 (+1) (Норовка – 1 (+1));
- Сапожок - 42 (+1);
- Кораблино – 36 (+1);
- Сасовский район – 32 (+1) (Демушкино – 1 (+1));
- Ряжский район – 30 (+2) (Новое Еголдаево – 2 (+2);
- Кораблинский район – 27 (+2) (Кипчаково – 8 (+1), Быковская Степь – 1 (+1));
- Путятино – 19 (+1);
- Ухолово – 15 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU