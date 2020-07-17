География коронавируса: 3000 случаев в Рязани и пять новых точек на карте пандемии

17 Июль 2020 2020-07-17T12:22:36+03:00

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17 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области . Если верить официальной статистике, из 40 случаев заражения за сутки 9 выявили в Рязани. С начала пандемии число заболевших в областном центре достигло 3000 человек (отсюда не исключают выздоровевших и умерших).

Помимо Рязани новые случаи COVID-19 зарегистрировали сразу в 20 муниципальных образованиях, в том числе в Ряжске, Касимове, Рыбном, Скопине. Кроме того, опергруппа при правительстве (не исключено, что с запозданием) поделилась информацией о населенных пунктах, где коронавирус явил себя впервые: это Санское (Шиловский район), Норовка (Александро-Невский район), Демушкино (Сасовский район), Новое Еголдаево (Ряжский район) и Быковская Степь (Кораблинский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 16 июля:

- Рязань – 3000 случаев (+9);

- Ряжск – 169 (+2);

- Касимове – 164 (+2);

- Рыбном – 161 (+3);

- Скопине – 135 (+2);

- Шиловский район – 124 (+2) (Ерахтур - 3 (+1), Санское – 1 (+1));

- Клепиковский район – 110 (+1) (Колесниково – 3 (+1));

- Скопинский район – 109 (+1) (Павелец - 23 (+1));

- Сасово – 106 (+2);

- Касимовский район – 92 (+2) (Клетино - 6 (+1), Сынтул – 5 (+1));

- Михайлов – 72 (+1);

- Александро-Невский – 64 (+1);

- Шилово – 62 (+2);

- Александро-Невский район – 43 (+1) (Норовка – 1 (+1));

- Сапожок - 42 (+1);

- Кораблино – 36 (+1);

- Сасовский район – 32 (+1) (Демушкино – 1 (+1));

- Ряжский район – 30 (+2) (Новое Еголдаево – 2 (+2);

- Кораблинский район – 27 (+2) (Кипчаково – 8 (+1), Быковская Степь – 1 (+1));

- Путятино – 19 (+1);

- Ухолово – 15 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU