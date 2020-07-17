2020-07-17T11:50:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области еще 40 заболевших COVID-19 и новый летальный исход

Подтвердилась коронавирусная инфекция за минувшие сутки у 39 человек
Антон КОНОВАЛОВ
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Утром 17 июля обновились данные о коронавирусе в Рязанской области. За сутки зафиксированы новые случаи заражения и один летальный исход.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 39 человек, получивших положительные результаты тестирования ранее. Кроме того, первичное лабораторное исследование показало наличие инфекции еще у 40 человек, и теперь их анализы повторно проверяются минздравом.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области известно о 5843 случаях заражения коронавирусной инфекцией, а вместе с условно подтвержденными – о 5883.

О погибшем пациенте опергруппа при региональном правительстве не сообщает. По данным федеральной опергруппы, он стал 23-м человеком в Рязанской области, ведущей причиной смерти которого признали COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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